「國民老婆」有劇播啦！新垣結衣十大角色你點揀

32歲「國民老婆」日本女星新垣結衣2018年拍完日劇《無法成為野獸的我們》和電影《緊急候命》（Code Blue） 後，已有兩年沒有拍劇，近日終接演NTV電視台新劇《傻瓜父親青春白書》，與女星永野芽郁及男星室剛合演，新垣結衣飾演室剛的妻子，但已離世，會在回憶中等方式演出，而永野芽郁飾演她的女兒。該劇由真人版《銀魂》系列鬼才導演福田雄一執導 ，明晚在NTV啟播，粉絲終可以再次欣賞結衣BB的演出。

新垣結衣相隔近兩年才拍劇，不少粉絲都擔心她的收入，但有報道指，新垣結衣雖然減產拍戲，但她手頭上有7至8份廣告合約，每個廣告酬金是6,000萬日圓（約432萬港元），單是代做言人已賺得超過4億日圓（約2,880萬港元）。所以今次答應接拍《傻瓜父親青春白書》並非為了錢，而是知道室剛希望她飾演老婆角色，所以答允演出。

另外，有傳媒向劇迷選出最喜愛新垣結衣作品的角色，選出結衣BB十大角色，結果眾望所歸，結衣BB在人氣劇《逃跑雖可恥但有用》飾演森山實栗，最得到劇迷喜愛。

劇迷最喜愛新垣結衣作品角色

1.電視劇《逃跑雖可恥但有用》： 森山實栗

2.電視劇及電影《緊急候命》（Code Blue）系列 ：白石惠

3.電視劇《飛翔情報室》：稻葉里佳

4.電視劇《掟上今日子的備忘錄》：掟上今日子

5.電視劇《Legal High》：黛真知子

6.電影《戀空》：田原美嘉

7.電視劇《父女七日變》：川原小梅

8.電視劇《無法成為野獸的我們》：深海晶

9.電視劇《My☆Boss My☆Hero》：梅村光

10.電影《再會吧！青春小鳥》：柏木優里