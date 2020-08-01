【網絡欺凌】莊思敏當睇唔到　張文慈被話公廁險自殺

網絡世界愈見發達，網絡判官亦愈來愈活躍！近年網絡欺凌事件愈演愈激烈，不時「搞出人命」，日韓紅人包括Sulli、木村花甚至三蒲春馬，全部被傳因抵不住流言蜚語而選擇走上絕路，近日連Ellen Degeneres都被網上控訴。一眾藝人對網絡欺凌多數敢怒不敢言，惟有冷暖自知。

莊思敏：「網絡欺凌當然有，多數係攻擊性留言，例如我之前做過微調手術，佢哋會幫我改花名，近年社會運動，會因我嘅立場而攻擊我。我唔會理留言，大家有唔同想法，佢哋喺網絡上面講啲不負責任嘅說話，我唔會太認真去處理，如果你太認真去睇，真係會影響心情，惟有當睇佢唔到。」

王卓淇：「有時都遇到有網友批評我嘅樣貌同身材，佢哋故意攻擊我，因為樣貌係天生，咁樣係人生攻擊我，如果話我演技唔好，我會聆聽，我會作出改善，但個樣生成係咁，點改都改唔到，所以我多數見到呢啲留言都會舉報，唔會放上心，做人最緊要開心，個人要放開啲。」

張文慈：「坦白講我除咗試過被粉絲網絡攻擊外，更試過有網民惡評我嘅私生活。我覺得依家做藝人同以前好唔同，網絡世界實在太犀利喇，無論件事係真定假都好，都有機會被人講，最初我梗係有唔開心啦，最離譜係話我抵死、男人公廁咁，我都有媽咪生嘅，點解要畀人咁話呢？好彩我喺神嘅保佑下變得夠強大，如果唔係都有可能自殺㗎。呢方面依家我學識自我調節，選擇性咁睇留言囉，唔會再為咗佢哋嘅說話搞到自己唔開心。做人最緊要對得住自己，依家即使係係普通人都會受到攻擊，何況藝人？最緊要做好自己囉。」

曹永廉：「呢年嚟我都飽受攻擊，去年我被指表明立場後，可以講成日被恐嚇，鬧我唔緊要，仲要叫我啲屋企人去死、又騷擾我嘅客戶，最差係整埋靈堂出嚟添。情形可以講係好嚴重，我覺得政府應該加強管制，好多人都以為隱瞞身份就惡意相向，雖然我唔係好驚，但唔代表所有人都負擔到呢類無形的壓力！」

女子組合Bingo成員Odilia（陳康琪）：「我都試過被網絡欺凌，試過inbox我，講啲好難聽嘅說話，有時係問候我屋企人或性騷擾嘅說話，初時會覺得點解會發生喺自己身上，人哋點解會咁睇我呢？嗰刻會諗我係咪做咗啲乜？有段時間我post啲乜都好有壓力，令我小心咗說話。」對於有日本藝人因為網絡欺凌而了約生命，她就覺得面對網絡欺凌或外界的誤解，自己要保持清醒：「要諗對方喺咪咁熟悉自己呢？有時自己係咪表達得唔好，有啲嘢未呈現晒出嚟而令人誤會咗，無論男或女，作為公眾人物可能一啲言語上會受到攻擊或責備時，我覺得唔使為人哋嘅說話而介懷，網絡上有啲人講嘢係唔需要負責任，係單方面消費咗自己，對呢啲我會一笑置之。」