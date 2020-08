居家抗疫最好打機Kill Time!若連主機都無,依家有優惠讓大家平價入手。SIEH由即日至8月23日期間進行推廣,凡購買指定遊戲主機套裝,包括The Last of Us Part II Bundle Pack及God of War / Horizon Zero Dawn: Complete Edition Bundle,即可享$200折扣優惠。購買 VR 連攝影機套裝更減$800,減幅達到三成之多!特別一提,部分夏日精選遊戲優惠價低至64折發售,作品包括小島神大作《DEATH STRANDING》,Fans們想入手就要把握機會啦!