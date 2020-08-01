【繽FUN主播室】陳山聰囝囝滿月勁精靈　影全家福晒溫馨

藝人陳山聰獲太太Apple為佢生咗囝囝陳霆軒（Jaco）之後，有仔萬事足！話咁快Jaco已經滿月喇，山聰趁唔使開工，一家三口着住親子裝影相，見阿仔表情多多勁得意，畫面溫馨到暈！山聰受訪嗰陣就話自己依家準備幫囝囝戒夜奶，仲會負責去街市買菜，果然係廿四孝爸爸！

因為疫情嘅關係，政府一度實施食肆全日禁堂食，令全城鬧爆，最終極速跪低，不過喺政府跪低之前，馬蹄露就大唱反調，寫千字文質疑「不可堂食買外賣有咩問題？」又話「哪個香港天王巨星，未試過放飯時捧着飯盒坐在街邊吃！？」都真係...帶出咗唔少藝人嘅辛酸，咁到底藝人們放飯嗰陣情況有幾惡劣呢？即刻去片啦！

抗疫留喺屋企，好多人都會睇戲解悶，唔知大家有冇睇過韓國電影《獸頭救兵》呢？入面嘅主角要重振一間動物園，但係園入面已經冇晒動物，所以佢竟然諗到同職員一齊親身上陣扮動物，過程笑料百出！美國日前有個男人喺閉路電視片段入面，見到有兩隻黑熊去咗佢屋企門口，其中一隻仲識得推垃圾桶喎，咁叻？係唔係人扮㗎？

日日有優惠今日有服裝殺菌袋、松浦一純米大吟釀，仲有日本納豆+沖繩黑醋膠囊，像極了愛情！唔明我講緊乜？就要即刻睇《繽FUN主播室》喇！