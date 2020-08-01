做好男友撐硬朱智賢　謝東閔成無綫力捧小生

十年前參加《超級巨聲2》摘下第四名入行的謝東閔（Brian），於重頭劇《殺手》演Parker一角備受關注，成為「巨聲幫」中拍劇最多的一個，由小角色升呢為力捧上位小生之一，他說：「入行頭兩年，感覺跟唱歌呢個理想愈行愈遠，之後就冇再去想（唱歌），嘗試去演戲，到拍《女警愛作戰》時，發覺自己真係的愛上演戲。有段時間，的確有羨慕吳業坤，但唱歌講緣分，呢十年我得着咗其他嘢，拍咗近三十齣劇，總算行出一條路，呢一行係長途賽⋯」

被喻為「筍盤」的他，2017年傳出同朱智賢交往，但二人從無對外承認戀情，直至今年4月底，而朱智賢被爆與同劇有婦之夫拍檔黎振燁出軌，謝東閔以男友身份陪女方現身舉行道歉記者會，並強調自己也有責任疏忽了女朋友，會陪伴她走過這一關。

被問當天為何能如此冷靜為女友護航，他說：「我係衝動嘅人，但當刻唔理該埋怨，反而要去想點樣保護佢，大家一齊，認識咗咁耐，我唔會擺低佢，我好擔心佢，所以決定陪佢一齊出嚟面對。我冇想過其他嘢，一心只想用乜嘢方法幫佢！我覺得，佢係我值得去幫嘅人！」

有說每段關係都必需經歷考驗才能更進一步，他表示認同：「無論感情或者工作，要有經歷才有進步。好似踩單車咁，你要跌過好多次先會踩得好，做人都係一樣。」