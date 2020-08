【酒遍天涯】Winston Churchill與Pol Roger之戀

帶領英國戰勝第二次世界大戰時的英國首相邱吉爾Sir Winston Churchill(1874-1965),眾所周知喜愛香檳(就連早餐也要配香檳)。他曾借用拿破崙的名言道:「I could not live without Champagne. In victory I deserve it, in defeat I need it」 <註1>。二戰前邱吉爾已經是Pol Roger Champagne的忠實擁躉,就連上戰場前線也要隨飛機帶上一箱。就在1944年,邱吉爾遇上了Champagne Pol Roger創辦人的孫媳婦Odette Pol Roger夫人(邱吉爾當時第一次喝到Pol Roger 1928,之後便迷上了這個年份香檳),從此邱吉爾就與Pol Roger結下不解之緣。據說他從34歲認識了Champagne Pol Roger這香檳後一生共喝了4.2萬瓶Pol Roger的香檳(相當於大約每天兩瓶),臨終前的十年就買了超過500箱Pol Roger。每年邱吉爾生日,Odette Pol Roger夫人都會給他送上一箱他最喜愛的Pol Roger(直至連Champagne Pol Roger都沒有了1934的存貨,就改送他第二最愛Pol Roger 1934)。1965年邱吉爾去世,Odette Pol Roger夫人就在參加他的葬禮後決定,今後在英國出售的Pol Roger在其獨特的白色酒標上都要加上黑色邊框以示哀悼。

為了向邱吉爾致敬,Champagne Pol Roger在1984年推出了以Pinot-Noir為主體混合Chardonnay的頂級香檳Cuvée Sir Winston Churchill <註2>,首推年份是1975年,只有好年份才再釀造,都是在釀造年份大概十年之後才推出市場。在Cuvée Sir Winston Churchill推出之前,Champagne Pol Roger的頂級香檳是Pol Roger P.R. Reserve Speciale(50% Pinot-Noir、50% Chardonnay,100%來自Grand Cru Vineyard)。首度面世的是1971年直至1988年因為Cuvée Sir Winston Churchill的出現而停產,所以現在Champagne Pol Roger的旗艦香檳就只有Cuvée Sir Winston Churchill。

1988 VS 1988旗艦香檳的正面交鋒

好不容易找到個機會把這兩瓶交接年份1988的頂級佳釀(他們最後同期出現的年份),在同一天品嘗。可惜這個Pol Roger P.R. Reserve Speciale最後年份的Condition狀態太好(好可能這30年來一直保存在低溫酒窖),這瓶酒喝起來像是未完全成熟的香檳,香味、味道在3個小時後都未能釋放,像是一瓶新年份的香檳,相反那瓶Cuvée Sir Winston Churchill相當成熟,果味、酸度、甜度各方面都非常平衡,令人想一口接一口,有些不想把杯子放下的那種感覺。

當然,品嘗這樣的佳釀禮貌上也要請當值的Sommelier侍酒師及Chef廚師一同分享。當天長滿鬍子的侍酒師看到酒瓶就不禁問我那是從多少年前購入的,因為他心裏明白這樣保存絕佳的舊香檳在餐廳少見,在市場也不容易找到。成熟後的香檳特別好喝,各位年輕酒友不妨買些香檳,再存放10年至20年後才拿出來喝,你會明白為甚麼那麼多人給香檳迷倒,亦明白為甚麼陳年香檳升值能力比一般紅酒高那麼多。

後記:大家可能好奇整頓飯都要配香檳,究竟可以選擇吃甚麼呢?我個人選擇了新派意大利菜,那天正好是Chef Roland Schuller (90年代尾在香港紅極一時的名廚) 再度回港上班的第一天,他煮的意大利菜是我在香港吃過最好吃的。闊別香港數載,是次回來知道的人不多,首日上班只做了我這枱的幾度菜,手藝不減當年,依然是香港第一。

<註1>

拿破崙的原來版本:「In victory, you deserve Champagne; in defeat, you need it」

<註2>

Cuvée Sir Winston Churchill推出年份有1975、1979、1982、1985、1986、1988、1990、1993、1995、1996、1998、1999、2000、2002、2004、2006、2008。

