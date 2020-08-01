講旅遊撞正達人　范倩雯陳楨怡畀洪永城嫌悶

《2020香港小姐競選》「我和港姐有個約會」今晚於網上直播，三位佳麗范倩雯、陳楨怡和侯嘉欣，齊齊與網民見面。嘉賓藝人洪永城（Tony）與三位佳麗因疫情關係，惟有隔空打邊爐飯敍，邊吃邊分享人生經歷。不過三位佳麗都穿得相當優雅，儼如去高級餐廳吃晚餐般，穿吊帶裙的侯嘉欣更低胸夾出三吋多事業線，相當養眼。

陳楨怡指自己是首次Online Dinner，Tony覺得她說話太細聲，專登點名她作首個介紹自己，她又想Tony向分享旅遊經歷，但對方反叫陳楨怡介紹倫敦，期間她說出兩間傳統百貨公司的名字，洪永城問那兒是否專賣名牌？相當搞笑。

范倩雯指自己很喜歡打邊爐，她問Tony：「我知你係旅遊達人，去過好多地方，但點解唔去北美洲玩？」Tony笑言：「你喺美國住都知啦！去拍嘢好繁複，好多地方拍嘢要買保險，所以唔係咁順暢，反而南美洲及歐洲地方就好啲，攞部機仔就可以拍得。」

當中，陳楨怡比較文靜，不停係咁淥嘢食，淥完又吹凍啲嘢食，但就係唔擺落口，唔知係咪怕肥。她表示疫情後最想去土耳其，覺得那兒日落好浪漫，Tony問她是否打算跟伴侶去時，她說：「呢個未知，但都可以同朋友、屋企人去。」

Tony問她們最不斯文、最Wild的一次旅行經歷，范倩雯謂：「有一次我哋三個女仔揸車去夏威夷睇日落，揸車好快，我哋畀警車追，然後我哋嗲個警察叔叔，跟住佢同我哋傾咗幾句，又話畀我哋知邊度有好嘢食，告票都冇畀我哋。」陳楨怡指自己曾跟學校去過印度旅行，那兒的人相當熱情，不時拉着她自拍，就連去廁所都會拉着影相。即時被洪永城彈她們的遭遇一點也不吸引，隨即問她們有否靈異遭遇，三位都表示沒有，Tony謂：「搞錯呀！英國冇Ghost㗎咩！」之後陳楨怡指自己去露營或旅行會帶護身符，又指媽咪會給她一包粉，有「靈異嘢」近身會變味，Tony謂：「色魔算唔算？會變咩味？你有冇攞住啲粉喺電視城行來行去？」范倩雯問Tony去旅行有甚麼小禁忌、小習慣，他指自己會帶小藥油，經常被工作人員笑。

Tony又讚三位是絕色美女，問旅行時有否艷遇時，范倩雯豈初問非所答，Tony問她有否拍過拖時，她表示有，對方是亞洲人。而陳楨怡為大家指她喜歡收兵作出澄清：「大家都係朋友，五隻手指數得晒。（網上成日都有啲名牌？）其實我有個家姐同妹妹，關係都好好，買番嚟嘅嘢都Share。（有冇男士送名牌嘢畀你？）頸鏈，係追我時送畀我，我鍾意行動方面多過禮物，例如幫我打掃及煮飯，我覺得識煮嘢同識做家務嘅人特別有魅力。」

范倩雯指自己的缺點是不夠積極、怕醜，現階段正改善中，Tony則教她要找個平衡位，要學識保留個人私隱都。至於陳楨怡指自己不善於表達自己，對着鏡頭很緊張，但現時已較有自信，於其他佳麗身上都學到不少東西。