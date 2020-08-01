1架車有7個摩打？ Ford Mustang Mach-E 1400

全新發表的Mustang Mach-E 1400 純電原型賽車，是Ford Performance與專門為Ford 改裝的 RTR 聯手打造的新作。（互聯網）

Ford 最近發表了一款以Mustang Mach-E為基礎，經大量賽車化修改的Mustang Mach-E 1400純電原型賽車，預計最快會在美國NASCAR賽事中首度公開亮相。

配備極其進取的碳纖空氣動力學套件，包括車頭兩側的水平側翼、頭尾下擾流及大尾翼的Mustang Mach-E 1400是Ford Performance與專門為Ford改裝的RTR聯手的新作，車名尾後的四位數字正代表此車的最大馬力輸出。

高達1,400hp強大動力來自由多達7具電動馬達(較Mustang Mach-E GT多5具)及56.8kWh超高性能電池組所組成的純電動力系統，動力表現可說是相當瘋狂。7具電動馬達，以前3後4布局編排，與一組具備高度可調節性的差速器連接在同一條驅動軸上。配上同樣具備高度可調節性的底盤設定、液壓手制及整合了ABS、穩定控制和動能回收系統的Brembo制動系統，讓Mustang Mach-E 1400無論是挑戰賽道、直線加速、Gymkhana障礙競技或甩尾，無時無刻都能展現硬實力！