疫市收入反升5成！梁芷珮女神Look晒線吸客

近年憑旅遊節目《潮什麼》系列成功入屋的梁芷珮（Christy），雖然因疫情關係，未能到外地拍攝節目，但卻有豐厚收入，近日更以六位數字酬勞擔任美容院代言人，其中更着上白色吊帶裙亮相，既露出「事業線」又露長腿，展現女神一面，她坦言為此造型已減肥一段時間：「為咗呢個廣告，籌備咗接近兩個月，每日都食營養餐，希望着衫好睇啲，再加上冇得去健身室做Gym，惟有落街跑步，希望可以Keep番一個好嘅身形。」

在「疫」市仍然有工開，她坦言非常感恩，連帶早前接拍的廣告，短短半年間已進帳半百萬港元，足以應付一家五口的全年開支，比起去年增加近五成收入，她說：「比起舊年多咗好多廣告，因為我接網上廣告多，反而電視廣告同代言人係第一次，呢個時勢真係好感恩有工開。（筆錢點用？）當然儲錢先啦，我哋做藝人嘅，今日唔知聽日事，所以儲起佢慢慢用，加上我有三個小朋友，點都要慳住用。」她又指現時不少客戶指定想她與女兒合拍廣告，笑言可以母女檔上陣！

雖然在港工作收入豐厚，但她笑言掛念做旅遊達人的日子，透露節目《潮什麼》要延期拍攝：「原本打算拍埋個歐洲先，但依家未飛到，冇計啦！（有冇話想幾時？）我有個工作傾緊，係十月去愛爾蘭，再加上我年尾帶粉絲遊冰島，希望都可以。我今年三月返嚟香港之後，未走過，我同老公都話好想飛，舊年呢個時間我已經一家五口去咗北歐啦！」

講到抗疫大計，她坦言如非必要，小朋友不會外出，惟有放寬打機時間，希望為他們解悶：「之前唔畀佢哋打咁多機，但依家放寬咗少少，因為喺屋企太悶。（訓練大仔照顧細佬同妹妹？）我大仔好想做兼職，其實本身叫佢嚟幫我老公手，因為我老公嚟拍花絮，但因為疫情關係，所以叫佢唔好嚟啦，叫佢喺屋企照顧細佬同妹妹。（有冇錢收？）冇呀，出嚟幫手就有！」