港姐：烏身晒事業線　侯嘉欣為周杰倫遊布拉格

身穿黑色吊帶裙大騷事業線的侯嘉欣（Michelle），現身「我和港姐有個約會」網上直播時，期間不時烏身進食，豐滿上圍表露無遺，於鏡頭前分外吸睛，透露今年剛於英國返港，與同是於當地求學的陳楨怡寓所相當近，可謂非常有緣。Michelle坦言以往常到歐洲旅行，對布拉格特別喜歡：「入面嘅建築好童話故事，啲人又友善，物價又平，好值得去。」主持洪永城問到是否因為她靚女，才令當地人對她友善？Michelle笑說：「佢哋對遊客好Nice！」之後她從手機Show了一張於當地一條橋下拍攝的照片，笑指當時因追星專程到該地方：「因為周杰倫之前喺度拍MV，所以我喺同一位置影相留念，想同佢有多啲共同畫面，同埋佢喺英國每場演唱會都有睇。」不過當洪永城着她即席清唱偶像歌曲，Michelle卻怕醜婉拒。

而她亦有大談瘋狂旅遊經歷，表示曾與家人到墨西哥度假區內的酒吧街體驗夜生活，期間喝了一杯酒，沒料揸車時被疑似警察截停，對方指她哥哥超速又飲酒，要跟他叔警局逗留兩星期，她說：「哥哥叫對方畀次機會，點知佢就話隔籬有個ATM（提款機），咁大家估到係咩事，其實後來我哋都有諗，會唔會係扮警察呃錢呢？」談到於外地艷遇經歷？Michelle認為韓國男仔分外主動，尤其晚上11點後便變了另一個人，不時搭枱及被邀一齊飲酒，即使在街上也會搭訕，問到可有與外國男仔拍過拖？Michelle表示：「有同中國籍男仔拍過拖，依家仲係好朋友關係。」