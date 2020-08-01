拍戲搵命搏　趙麗穎腰傷幾乎搞到息影

內地女星趙麗穎向來有「拼命三娘」稱號，之前因拍攝多次傷及腰患，故她腰背後都凸出一舊骨，剛拍完真人騷《中餐廳4》的她，返回上海後家都不回，直接到按摩院進行啪骨「大維修」。

內地女星趙麗穎為真人騷節目《中餐廳4》拍攝，經過21天錄製，日前已經順利殺青，這是她產後復出後的首個綜藝節目，可說為節目帶來新鮮感。

而拍攝完當日，趙麗穎搭飛機由武漢飛到上海，抵達後她並沒有即時回家見小朋友，而是去了按摩店，相信是之前連日拍攝太勞累所致。

其實，趙麗穎一直都有腰部舊患，之前拍《中餐廳》，她又搬食材、又拿重物，更被人看到她坐在樹下按着腰部，狀甚痛苦的樣子，看來她今次去按摩院都是「大維修」。

趙麗穎有「拼命三娘」封號，皆因她工作時毫不錫身，拍親戲都拼晒命兼相當認真。結婚前的她，一年有300日都在拍戲、工作。

多年前拍電視劇《宮鎖沉香》時，她腰部更被威吔勒傷，躺了地上多時仍不能起身。之後《陸貞傳奇》，她又堅持不用替身拍一場跳城牆戲，再次傷腰。到拍《女兒國》，她再拍打戲傷及腰部，故現時，趙麗穎的腰背部都凸出了一舊骨，有陣子要穿露背衫，她就要特意在那個位置用紋身貼遮住傷患呢！由於她經常受傷，曾一度傳過她因腰傷要息影。