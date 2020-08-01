甜蜜蜜踩Roller　阮兒衛志豪拍拖睇樓好事近

現年33歲的「無綫新咪神」、荷蘭籍「中越混血兒」阮兒，早年憑處境劇《愛．回家》的角色彈起，其後又於旅遊節目《3日2夜》大晒35C身材，受網民激讚上位！她與衛志豪（Michael）拍拖三年，共同經歷過事業低潮，互相勉勵，進一步試婚同居，感情更見紮實。男方性格雖然火爆，然而對着率性的女友，卻百般遷就，愛護有加。

剝衫晒操肌成果

在疫情肆虐之下，阮兒和Michael日前趁着陽光普照，走到將軍澳海濱公園煙韌玩滾軸溜冰，曬太陽「殺病毒」，當日氣溫高達32度，Michael索性脫去上衣，展現爆肌身材，原來這是他用了4個多月時間苦練的成果。這副「偈」據知將在他演出的新劇《七公主》中亮相，難怪Michael如此緊張效果。

滾軸溜冰是80年代的流行玩意，近年又再興起，當日所見，Michael技術相當了得，在女友身邊轉圈溜後，猶如少男追女仔的浪漫畫面，冧得阮兒甜絲絲，並為男友當攝影師。踩完Roller，二人又拍拖散步，仍不忙留意附近的地產公司樓盤推介，看來試婚成功，快有喜訊公布。

物色將軍澳樓盤

事後向阮兒了解，她透過電話表示當日是陪男友做運動：「佢因為要為套劇操肌，我又鍾意做運動，有時我都會陪佢操肌，最近疫情邊度都唔去得，知佢溜冰好叻，所以咪跟佢一齊玩囉！」

對於睇樓是否試婚成功買樓結婚？阮身則笑言：「都希望有喜訊，最近疫情樓市下滑，睇吓咩水位，唔一定買樓，租樓都有好多選擇，將軍澳好多新盤，方便我哋TVB班藝人！」