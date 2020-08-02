【大逃亡】張繼聰投奔古天樂　解封再戰無綫

40歲的張繼聰7年前加盟無綫後發揮演戲才華，先後參演重頭劇《老表，你好嘢！》、《巨輪》、《食為奴》、《忠奸人》及《表老，你好Hea！》、《四個女仔三個BAR》及《幕後玩家》等，其中在《收規華》更首登「男一」，摘下「飛躍進步男藝員」獎，創事業高峰。為報賞識之恩，他當年放棄大好前途的無綫，簽蕭定一為經理人，卻因蕭定一與無綫爆出電影版《十月初五的月光》超時補水官司，令阿聰與其他同門藝人一律遭無綫封殺，台慶劇《誇世代》無奈成為其告別作，之後轉攻影壇發展。

張建聲獨自留守

絕迹無綫近3年，有傳阿聰已與蕭定一解約，轉投近年在演藝圈大展拳腳的古天樂公司旗下，與佘詩曼、林峯、宣萱、黃浩然、女子組合Super Girls成員Yanny等成為「一家人」，亦代表他在無綫的「封殺令」獲解除，有機會再戰公仔箱。他更推出新歌《David Harleyson》，疑重拾Sing夢，有人猜測他將簽約無綫旗下的星夢唱片公司。

其實阿聰並非首位離開的藝人，蕭定一旗下曾有張智霖、胡杏兒、鄧月平、雨僑、石詠莉及鄭欣宜等數十位藝人，惟之前傳出不利消息，加上疫情嚴峻，在雙重打擊下，近幾年在電影及唱片業明顯減產，藝人約滿後相繼離巢，有指現時仍留在他身邊的只有張建聲。當年蕭定一為達成鄭欣宜的「一姐」夢，特別開「新Label」，惟事隔兩年，她已轉投寰亞唱片公司，並正在揀選心水作品，預計本月底或9月開始錄音工作。

加盟費好開心

阿聰接受東網訪問時直認已加盟古天樂旗下，但否認與蕭定一提早解約：「我同古生合作過幾部電影，我好欣賞佢，亦師亦友，嚟緊想向電影方面發展。（加盟費係咪好值得開心？）梗係開心啦，但重點唔係錢而係機會，同埋合作得開心。」問到可會重返無綫拍劇？他表示要視乎公司安排：「有好多計劃嘅，任何演藝工作，電影、舞台劇等都會做，不過電影為主，最緊要有好劇本。」問到當年選擇了蕭定一而放棄無綫，可有後悔？他表現豁達：「我同蕭定一係7月簽滿先離開，從來冇後悔過合作，嗰時係因為想拍多啲電影。呢3年大家合作得好開心，拍咗好多電影，只係有啲未上映啫，我覺得人生就好以旅行咁，每個站都係一個磨練。」同時亦多謝無綫給予不少機會，令更多觀眾認識到他。

問到推出新歌，是否打算加盟星夢？他笑說：「咁講好厚面皮，都冇人話斟我！」又指新歌純粹是「麻甩佬的浪漫」：「首歌同MV係自己搞嘅，近年鍾意咗電單車，咪搵埋同好森美同埋一班幕後人拍嚟玩吓囉！我覺得音樂係必須嘅，但零壓力，求開心就好。」