白羊：人緣及財運較佳，貴人運帶動事業運，聯誼會友有利求職、轉職、開單及簽約等。

金牛：情緒不穩，但人緣及桃花運較旺，多予笑容和協調，合作及人際關係將更為和順。

雙子：精神及辭令略為不穩，但情緒及家庭運回穩，助集中精神，應付工作或功課所需。

巨蟹：社交及戀愛運回升不少，但情緒略為不穩，多休息有助放鬆及維持各方平穩有序。

獅子：事業及工作稍佳，雖偶有阻力但人氣稍佳，多注意合作及人際關係，機遇將不乏。

處女：精神轉佳，桃花運及人緣回升，親子及感情生活將較和順愜意，宜善用公餘時光。

天秤：人氣雖持續不穩，但精神、情緒及家庭運回穩，社交及感情生活將較愜意融洽。

天蠍：戀愛及事業運轉佳，不論現況如何，只要積極爭取，將具一定進展，宜把握時機。

人馬：體能雖略為不穩，但工作進度較佳，出勤、公幹、海外項目等，進展亦將較平穩。

山羊：人緣及桃花運較佳，單身朋友多曝光，可助招引機遇。感情及夫妻關係將較和順。

水瓶：情緒及家庭運回穩不穩，精神狀態亦見回升，與家人及伴侶相處，將更愜意甜蜜。

雙魚：辭令及思考力較佳，社交及戀愛運回升，與伴侶、朋友多交流，可助增進情誼。