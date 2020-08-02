父女戀成功！59歲辛潘被好友爆與女友結婚

現年59歲的奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）和年紀細31年的演員女友Leila George傳秘密結婚！

最初是二人的好友Irena Medavoy昨日於社交網站爆料上載他們手上的戒指並留言恭喜二人拉埋天窗。她說：「我們替辛潘和Leila結婚而好開心。我們愛你。」仲話監製老公Mike Medavoy當正他是兒子，她為辛找到靈魂伴侶而好開心！而辛潘的圈中好友影星佐斯布連（Josh Brolin）和露珊娜雅奇（Rosanna Arquette）都有留言祝賀。

辛潘與Leila於2016年10月一同在夏威夷度假後即傳緋聞，二人一直戀得低調，不過亦有一同拍拖出席公開場合。其中今年3月二人一同出席洛杉磯動物園舉行的野生動物籌款活動，當時Leila都有於社交網上載照片。

今次是辛潘第3段婚姻，1985年他與天后麥當娜（Madonna）結婚，4年後離婚。之後1996年，辛潘與女星羅冰韋特（Robin Wright ）結婚，二人育有一子一女。二人最終於2010年離婚。及後辛潘亦與女星查理絲花朗（Charlize Theron）拍過拖！