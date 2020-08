近期簽約邵氏成為旗下藝人嘅李施嬅,呢排留喺屋企避「炎」,呢日佢喺社交網上載一張童年相,見當時估計約十歲嘅佢,坐喺私家車車頭,對住鏡頭擺甫士,獲唔少網友大讚由細靚到大,仲笑言細個嘅李施嬅,多咗一份可愛感覺添!

原來呢張咁珍貴嘅童年相,係由李施嬅嘅爸爸Send畀佢嘅,她留言:「Dad sent me this... i think he misses me. Do these roller blades still exist?(爸爸Send畀我,我諗佢應該掛住我,唔知我對滾軸溜冰鞋仲係唔係度呢?)」