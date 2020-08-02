【心理測驗】從咖啡口味看一個人

一個人的口味往往也代表着一個人的個性，是苦是甜是人生的各種不同選擇與經歷。（互聯網）

不少人都有喝咖啡的習慣，就算是平時沒有，只要和朋友相約在咖啡室，都總會叫上一杯。在眾多的咖啡種類中，不知哪一種是你打從心底最喜歡的口味呢？遵從自己內心的想法，選擇一杯想喝的咖啡，看看它所反映的是不是真實的你。

【問題】

去除一切多餘或外在因素，以下這幾款咖啡中，哪一款咖啡會是你最喜歡的口味呢？

A.美式咖啡（Americano）

B.泡沫咖啡（Cappuccino）

C.鮮奶咖啡（Latte）

D.摩卡（Mocha）

E.特濃咖啡（Espresso）

【結果分析】

A.理性的人

頭腦清晰的你，邏輯性強，做事有條理，但為人過於理性。平日會默默做好自己的分內事，不愛亦不會表達和表現自己。常常被別人以為「高冷」，其實很好相處，也很容易滿足，一些小小的幸運都會教你開心一整天。你更願意呆在自己的世界裏，所以真正的知己人並不多。

B.溫婉的人

天生你就是一個溫柔的人，基本上沒有甚麼事情能讓你生氣，讓你冷言相對。你通常不會拒絕別人，可說不懂得Say No，人緣很好，但同時你也是一個被動的人，在生活中很少主動作出改變，做事優柔寡斷。對於現境是既不進亦不退，既不討厭也不喜歡，如果想改變現狀，必須要自己果敢一次。

C.外向的人

好奇心重、不喜歡一成不變，勇於挑戰自己的你，日復一日且安穩的工作不是你的第一選擇，絕不喜歡被約束的感覺。喜歡學習不同的東西、新鮮的事物，適應能力強，也很會享受生活。做人處事十分果斷，自己的人生自己決定，一旦有了決定不會輕易改變。朋友很多，不過甚少依賴別人。

D.鬼馬的人

你不喜歡苦澀的味道，如果一定要讓你選擇，你會要甜甜的摩卡。你有很多天馬行空的想法，有時候也會有點多愁善感。你會吸收不同的想法、不同的資訊，再由自己整理出一些只屬於你的東西。與設計有關的工作會比較適合你創意滿滿的腦袋。雖然有時候別人會Get不到你的點，但也因而讓你更珍惜那些志同道合的人。

E.冷靜的人

處變不驚，沒有甚麼東西可以影響到你的情緒，無論是生活還是工作上，你都習慣作為一個領導者，做事果斷、直接、迅速，不喜歡兜圈子。你的適應能力很高，辦事能力很強，常常得到別人投來敬佩的目光。很會待人處事之道，很容易成為別人依賴或談心的人選。