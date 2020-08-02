美食婷：立秋要食乜？最緊要潤肺

今年農曆六月十八、即8月7日星期四就是立秋，雖然天文台說這幾天會落雨，溫度略降，但炎熱的天氣依然讓人汗流浹背，我美食婷最怕就是天氣突然轉變，容易讓皮膚變得乾燥粗糙，除了狂擦潤膚乳，都要看看中醫師調理一番。

踏入立秋，雖然一時暑氣難消，不過依然意味正式踏入秋天，天氣會由熱慢慢轉涼。在中醫「五行學說」的角度來講，秋屬金，和肺相應對，肺易被燥所傷，這個時候要小心注意秋燥。同時間體內燥火旺時，容易讓人體內外感到乾涸。如會感到口乾舌燥、容易咳嗽，令肝和肺都有負擔，出現秋燥的症狀。

飲食方面，白色食物入肺，建議不妨多吃如南北杏、蜜糖、百合、桃膠、銀耳、淮山、蓮藕、無花果、甘蔗、海底椰、枇杷果和螺頭等食材，以潤肺生津和養肺化痰，幫助降低秋燥。除此之外，針對人體乾燥，又可適量進食如蓮子、百合、桂圓和大棗等食物，可健脾益腎、疏肝和潤肺生津。另外，避免吃太多葱和薑等辛味食物。

為了防止肝鬱影響心情，醫師建議也可吃多一點桂圓、大棗等來安心寧神，讓大家保持愉快的心情，自然更滋潤更容光煥發。