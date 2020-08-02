【移民英國】英國教育　5個你要知

持BNO香港人，明年1月起便可申請特別簽證留英，逗留5年可申請居留，最快6年便可申請入籍，更可帶同直系家屬（Dependent）同往，包括18歲以下子女，簡直是全家移民英國的福音，阿仔阿女去英國留學，再不是夢。但你對英國教育有多少認識？今次就簡單歸納，英國留學「5個你要知」給各位BNO家長參考：

（一）持BNO港人子女可享英國免費教育？

BNO持有人18歲或以下子女，可享英國免費教育，不過要報讀政府公立學校（State School）。如入讀大學，亦有機會獲減學費。

（二）英國學制跟香港有何分別？

跟香港相似，英國推行義務教育，為5至18歲孩童提供13年免費教育，小童5歲開始可入讀Year 1，小學課程共6年，由Year 7至Year 13合共7年為中學課程。不過要留意，香港小童是6歲入讀小一，如去到英國升學有可能要升讀高一個年級，或就要看學校會否視乎學生程度酌情處理。

（三）英國學校是怎樣分類？

英國學校主要分為私立和公立。英國私校，部分會叫作Public school，中文簡稱「公學」，亦有稱Private school 或 Independent School，它們都是走精英教育路線，競爭很激烈，學費也高昂。而政府開辦的公立學校，就分State School及Grammer School兩類。State School校網以地區劃分，英國約有93%學生入讀此類。而Grammer School收生要求就非常嚴格，往往要通過內部評核試才能入學。

另外你可能有聽過Academy School、Community School、Faith School和Free School等名稱，它們又是甚麼？它們都屬於由政府資助的公立學校，例如Academy School由地區自主管治，Community School由地區教育部門掌管，而Faith School就有宗教背景，Free School就是有教無類的收資助非牟利中小學。另外全英還有20多間由政府資助的State Boarding School，可為學生提供寄宿，方便雙親皆不在英國的學生入讀。

（四）入讀英國State School難嗎？

State School校網以地區劃分，家長只要到所屬市政地區辦事處，查看該區學校便可隨即申請，能出示地址證明（例如水或電費單）便行。由於收生按居住距離，故此不少英國家長都會搬近心儀學校，令好學校附近的屋租特別貴，家長要小心預算。

（五）英國讀書學費有多貴？

State School及Grammer School都有英國政府資助及補助，所以完全不用繳交學費，學生甚至有免費早餐，家長只須負擔校服和文具支出便成，但由於預算有限，學校配置大都只有基礎水準。

而私立學校資金，全靠捐助和學費，單是私校日校學費每年就須約港幣15萬，私校寄宿每年更要港幣30萬至40萬，令人咋舌。不過私校大都行小班教學，各種設置例如教室、實驗室、運動場、游泳池、餐廳都屬頂級，難怪英國私校水準世界知名。

最後補充

英國政府學校的監管機構Office for Standards in Education（簡稱Ofsted）會定期發表視學報告（Ofsted Report）及視學評分（Ofsted Rating）給各家長及同學參考，大家搵學校時記得多參考，資料非常有用。