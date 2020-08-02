林憶蓮退隱真定假？倫永亮：綁住佢盤問佢

音樂人倫永亮（Anthony）為無綫音樂訪談節目《我們的音樂時代》擔任嘉賓，Anthony提到與好友林憶蓮的合作關係，他說：「我第一首寫畀憶蓮嘅歌係《灰色化妝》，因為佢想搵一首歌可以承接《灰色》，做咗呢首歌之後，發覺大家對音樂嘅睇法好近，所以Keep住合作。（特別寫咗好多快歌畀憶蓮？）好鍾意寫西洋化嘅快歌畀憶蓮，本身佢領悟力好高，可以把握好多R&B嘅快歌，佢可以唱到好似個黑婆（黑人歌手）咁。」

節目中倫永亮亦談及二人曾一起赴美國製作唱片一事，他說：「《Sandy ‘94》係其中一張我好喜歡嘅唱片，我哋花咗好長時間喺美國錄音，因為得我哋兩個人，連和音都做埋，其中寫咗有個和音叫Madam X，其實都係我哋其中一個。而裏面有首《對不起了愛》，憶蓮覺得首歌係合唱歌，所以硬叫我入去錄音一齊唱，我話唔係我個Key，但出到嚟效果唔錯。」問到Anthony有沒有聽聞過林憶蓮退隱，不再出唱片一事？他說：「我從來冇考究過，或者有一日綁住佢盤問佢，有好多嘢我哋盡在不言中，大家咁好朋友，佢想講自然會講，希望唔係事實。」