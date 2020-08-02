Gigi Hadid 4,500萬豪華裝修　藝術設計遭攝影師狠踩：惡心！

一齊睇吓有幾藝術！

美國名模Gigi Hadid與英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik離離合合，二人感情一向係網民焦點，現時Gigi更懷有Zayn胎，兩個準備做爸爸媽媽！Gigi一直留喺媽咪位於賓夕法尼亞州嘅農場安胎，閒時喺社交網站同網友互動，日前佢晒出位於紐約曼克頓全新裝修、價值580萬美金（約4,500萬港元）嘅豪宅相，透露全由佢親自設計，花咗一年時間裝修。

相中能欣賞Gigi豪宅唔同角落，以五顏六色格調，有別於其他明星喜愛嘅簡約主義，相當獨特。廳內擺設咗好多波希米亞風嘅藝術裝飾品，而地氈亦用上眼花撩亂嘅圖案，成間屋充滿美式復古feel！廚房由Salty Seattle創始人Linda Miller Nicholson設計，廚櫃門以七彩繽紛嘅通心粉作裝飾，令人賞心悅目。

走廊有一幅標語畫作最搶眼，上面寫住「歡迎，所有年齡、所有膚色、所有體形、所有文化、所有性別、所有宗教、所有類型、所有人，在這都安全。」睇得出Gigi個性外向又隨性。

對於Gigi花唔少心機去設計嘅豪宅，網民紛紛畀like支持。不過唔係個個都識欣賞，Gigi嘅攝影師好友Griffin Lipson不留情踩間屋設計「惡心」，喜劇演員兼電台主持人Cait Raft亦表示「看不懂」。