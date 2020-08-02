智能跑步機　5秒摺得埋

健身設施因疫情而暫時關閉，但這卻不是偷懶不做運動的藉口，事關很多大型運動裝置已縮細到可進入平民百姓家。最新有Amazfit AirRun智能摺疊跑步機，摺疊後的體積僅有1,590×810×245mm，而且只需5秒便能收納起來，女生也能輕鬆操作。打開後，AirRun提供1300×500mm的跑帶面積，寬度媲美傳統跑步機，加上最高時速達到每小時15公里及最高承重100kg，家中也能健身跑步。

邊跑步邊聽歌

Amazfit AirRun在跑板和主架間設有8處減震裝置，落腳時將衝擊力釋放，有助減震護膝及減低噪音。同時，跑步機採用防滑耐磨的鑽石紋跑帶和軟膠邊條，讓安全性大幅提升並帶來舒適跑感。針對不少跑友有邊跑邊聽歌的習慣，它特別配備JBL環繞立體聲喇叭，具有快速瞬態響應和超低失真的特點，毋須佩戴耳機也能聽到靚聲。

掌握身體數據

另一賣點是可同步其他Amazfit智能穿戴設備的實時心率數據，即時獲知身體狀態，相較於傳統跑步機的手握式心率扶手測量方式，數據反映更即時，也讓雙手得以從扶手柄上解放。另可透過藍牙連結至《ZWIFT》虛擬跑步程式，在跑機步上體驗多條國際跑步路線，更可與其他網上用家實時對戰。