【停課不停學】魏駿傑帶阿女去墳場　陳琪唔想網上教學

新冠肺炎疫情愈見嚴重，確診人數連續十數天過百宗，情況令人擔心。學生們復課無期，令一眾家長束手無策，於這段抗疫日子中，家長們也望做到停課不停學，絞盡腦汁讓子女學習。單親爸爸魏駿傑化身老師，於家中以一對一方式教女，笑指雖然此舉雖然有增進父女感情，但同時間也會破壞雙方感情，他說：「我不嬲都係抱住玩八成做兩成心態，有同佢講嗰兩成要好認真，但小朋友認真唔到令我好嬲，好在鬧完個女都冇嬲我，我唔只教佢課本上嘅嘢，講好多其他人生道理，即使個女損失寶貴光陰，見唔到老師同同學，但佢算係賺多咗，學好多其他嘢，我有同佢煮飯同帶佢去墳場明白生死，有講爸爸有一日會死，要靠自己穩陣啲，如果9月未開學都繼續咁做，我一個對六個開補習班都冇問題，我係會備課嘅家長嚟嘅，佢5年級嘅新書我已經睇晒，等佢做晒暑假功課，下星期就開始同佢Go Through一次。」

育有三個小朋友的陳琪，原定於本月中開學，各方面亦準備好，只欠校服及返學鞋未敢添置：「鞋驚小朋友大得快，未知到時有冇得開學，所以等開學前一星期先買，唔想浪費。呢排留家一個月，尤其疫情最嚴峻時直頭冇出過街，其實係對佢哋唔公平，好在我3個小朋友有自己世界，家姐會教細佬畫公仔，有時會將個扭計骰拆散復原，有諗過砌圖，但佢哋唔鍾意，又唔想佢哋打機。對於網上教學我同老公係一般般，唔想佢哋對電腦太耐，唔識人同人之間互動，到他日面對面都要靠手機溝通，所以冇辦法情況下先接受，可選擇唔會揀網上教學。」

正懷有第二胎的吳若希，透露大女淼淼即將升K1，學校將提供網上教學，但在此之前也由自己教導：「好彩學校都有啲教材畀我哋，我都喺網上面買咗啲勞作仔畀小朋友，等佢可以做啲手工藝，又買生字卡同佢讀啦，仲會讀吓書，因為我個女每晚臨瞓前，佢都要睇兩本故事書，我都係用呢啲最平常嘅方式囉。（有冇教佢讀書教到忟？）有時都會有㗎，因為小朋友個耐性其實唔係咁耐，15分鐘到半個鐘好快就會唔專心，如果佢唔專心又會忟，但我唔會對住小朋友忟憎，最多係忟自己，我覺得爸爸教個女好過我教，因為我個女比較聽爸爸話。」

而兩子之父莫家淦就表示：「依家我哋都幫大仔安排咗張作息時間表，例如幾時練琴、數學、中英文咁，都算跟得足嘅，不過由於冇得出街，佢情緒都唔係幾好，成日叫悶，好彩佢仲有得zoom同啲朋友仔上吓戲劇堂，大家傾吓偈。疫情前佢仲有得去表姐屋企玩，依家只可以間中等表姐嚟，佢就好開心。我連父母屋企都冇返喇，有時會安排嫲孫視像吓，真係冇晒辦法。」

同樣有兩個仔的區永權，則坦言一開始教小朋友做功課相當辛苦：「每朝同佢哋上完網上堂，就要教做功課，完晒所有功課我就趕住返工，所以真係好忙，但一切都值得，因為係先苦後甜，一開始畀多啲心機陪佢哋做，跟住佢哋慢慢適應咗，我就可以逐漸放手。不過由於疫情前有請老師幫佢哋補習，依家就因為避免出去，令我要做埋佢哋嘅補習老師，但有失就有得，令我更清楚佢哋讀緊嘅課程，以及識咗好多小知識，可以話係意外收穫。」而講到教小朋友的過程，他直認曾有發脾氣：「佢哋唔識唔係問題，但有時見佢哋太懶散、Hea住做、態度上有問題，就會觸動我神經，不過佢哋依家已經熟習晒，知道態度唔好會畀我鬧。」