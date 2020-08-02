港姐：陳煦凝畀黃庭鋒摵下巴力證冇整容

《2020香港小姐競選》的「我和港姐有個約會」網上直播踏入第二天，昨晚洪永城單拖與三位佳麗打邊爐邊食邊傾，惟火花欠奉，大會今晚即找來口才了得的陸浩明，傍實丁子朗與黃庭鋒兩位嘉賓，二人分別與何孟珊及陳煦凝（Amber），共進浪漫晚餐。

由庭鋒與Amber打頭陣食泰國餐，二人甫開始已雞啄唔斷，未有半點生疏，Amber教庭鋒講泰文「1至10」，但當中「能」（1）、「屎」（4）、「膠」（9）等發音，與粗口發音相似，被庭鋒讚口音似泰國人，同時又取笑她講粗口，不過Amber未有理會，還打蛇隨棍上，叫庭鋒教她講日文，庭鋒也禮上往來教Amber「1至10」日文發音。

及後二人開始進食，庭鋒表現紳士為Amber遞海南雞飯，不過Amber就想食串燒，庭鋒趁機問Amber是否曾參與動漫Cosplay？起初Amber扯開話題落魚露，庭鋒仍不罷休繼續追問，Amber才承認有參與過動漫節，還告訴他扮演的角色名字。

對於屢被指鼻及下巴均是整容，Amber無奈表示已先後澄清很多次，還叫庭鋒即席摵她下巴，以證真材實料，更說：「整係硬，我係軟，細個下巴都係凸，親戚都話覺得似我下巴係整。」她亦提到自己有打泰拳，以往一星期上課一、兩次，順便減肥，結果成功減掉30磅，非常有恒心。

庭鋒指有指Amber愛收藏名表，Amber即否認說：「得一、兩隻，依家都係戴智能手錶，亦有一隻名錶用嚟炒，名錶都係兩隻手指數得晒。（呢樣會唔會係擇偶條件之一？）唔係，一齊開心就得，一生一世要包容到，冇錶冇車冇樓都OK，我都成日食快餐店。（之前影到同男仔行街，但你話自己係單身？）依家係Single，對方係好朋友，Best Friend。」

庭鋒則表示喜歡笑容甜美的女仔，因可以被融化，Amber坦言對斯文，以及孝順男仔情有獨鍾，反面唔鍾意靚仔：「因為孝順男仔對人好啲，我係單親家庭，最想第時一齊住，否則媽咪一個人好慘。」此時，主持陸浩明欲加入參與，惟出聲幾轉才令二人聽到，場面搞笑。

陸浩明講出網友對二人要求，起初要求庭鋒與Amber對望10秒，Amber聞言頻呼尷尬，雙眼更不時四圍望，並以笑遮醜，及後庭鋒追問Amber拍拖次數，Amber坦言：「4次，有一個係主動，係我鍾意類型，一見鍾情，其係人哋追，唔係我鍾意類型。（認識後反差大？）唔會，因為太鍾意會有光環，佢做咩都覺得佢好，但佢一定唔係鍾意我。」