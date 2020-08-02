「亞視霆鋒」伍偉樂揸巴士養家　波友馬國明讚好男人

現年37歲的前「亞視謝霆鋒」伍偉樂，當年18歲《亞視新型人》入行，於亞視十多年做到亞視2016年「熄機」，手持這筆猶如「安家費」的六位數遣散費及薪金，供養當年剛新婚的太太和新出世的兒子，其後三名子女先後出世，擔起這個六口之家，絕不容易。不過，性格樂天的伍偉樂堅強面對逆境，曾為ViuTV工作，以及做過郵局兼職、推廣汽水販賣機和售貨員等，但新冠肺炎疫情下，他最可觀的婚禮司儀外快工作，亦全部冧旗！絕境逢生，樂仔不惜放下身段轉行揸巴士，月薪只有一萬多元，雖不足養起全頭家，但他仍撐起半邊天說：「點都頂住先！我唔食，老婆同班仔女都要食！」

記者日前到他位於觀塘的工作地點採訪，見伍偉樂一身樸實打扮，洗盡昔日藝人形象之沿華，熟練地到巴士司機位準備一齊工作，跟一般巴士司機冇分別，但受訪的樂仔稱仍有人認得他而感恩：「乘客會同我打招呼，叫我加油㗎！（習慣？）其實車長、乘客都對我好好，只係怕自己開車時少不免有碰撞，同埋最驚自己玻璃肚要搵廁所，不過暫時都冇遇過，日前試過壞車，揸返廠時師兄都幫我手善後，好有人情味！（月薪夠養家？）其實揸巴士可以有OT，最多會有三萬月薪！以外嘅兼職就唔好啦，怕唔夠瞓揸車危險，對乘客唔負責任。」

愛踢波的伍偉樂原來跟無綫「視帝」馬國明是波友，馬明得知對方的情況，亦大讚這個男人冇得頂：「我同佢幾熟，間中都會踢波，我覺得佢係一個好老公、好爸爸，踢波時見佢會帶個仔出嚟玩，我心目中用自己能力養妻活兒，己經係一個好男人！」