港姐：新嚟新豬肉？何孟珊做護士慘被醫生抽水

《2020香港小姐競選》「我和港姐有個約會」網上直播今晚有丁子朗和何孟珊食飯，一開始子朗表示尷尬，因為少接觸港姐，他說：「我16歲時選港男係要簽約唔可以接觸港姐㗎！」其後二人進食時，何孟珊與丁子朗對話稱因為選姐要減肥，並自爆讀書時曾經體重有70 KG，不過，更爆的是她講述當年做護士時被醫生掃膊「抽水」！

何孟珊於直播中表示讀書時瞞住阿媽拍拖，結果參選港姐時被踢爆曾偷雞拍拖，結果被媽咪訓話一番，其後講到做護士的生活時，更親身重演被抽水的情況：「有啲醫生結咗婚都會想識女仔，（會點識？教做手術？）係身體接觸，我示範吓，（伸手去掃膊頭）被摸中唔忿氣，之後我避開佢，唔跟佢去巡房，（醫院好多靚女護士？）可能我新嚟新豬肉，點解咁對我，我做咗8個月，辭咗職！」

辭職參加港姐，何孟珊解釋港姐是一件幾「出位」的盛事，醫院相信不容許有在職護士參選，問選港姐有壓力？她稱：「屋企人對我期望大，（想贏冠軍？）有機會梗係想，（因為人人話你似麥明詩？）樣似啫，修養、學歷差太遠，佢太厲害啦！」

望住丁子朗想噴飯

其後識韓文的二人用韓文對話，靚仔靚女的畫面尤如韓劇拍拖食飯情節一樣，主持陸浩明稱網友想叫丁子朗以20秒時間用眼神打動何孟珊，但何孟珊不領情更稱：「想噴飯、好飽！」其後再要出招打開話匣子，她不受冧並「咇」了一聲，何孟珊解釋是粗口但自行消音，問到有甚麼事會有講粗口意欲？她稱好核凸嘢如周星馳電影中有曱由從頭髮走出來等，但卻很愛周星馳電影，並坦言想做《少林足球》趙薇演的「阿梅」一角，被問要在港姐冠軍和演女主角「阿梅」兩者選一會點揀？她稱：「揀阿梅，因為選港姐未必第一，但阿梅係第一女主解，要把握機會！」