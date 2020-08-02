鬧不和後首同場！Baby凸點晒腿搶Fo　無視周冬雨

數十位紅星包括周冬雨、唐嫣、迪麗熱巴、Angelababy、楊冪、吳亦凡、許凱、羅晉、鍾漢良及台星陳喬恩等齊集上海出席「視頻年度發布會」宣傳電視劇。當中周冬雨被傳五年來全接收Baby不願接的劇集，激到她一約滿即離開由Baby任老闆的經理人公司，而今天兩人鬧不和後首度同場，更湊巧是周冬雨正是偕許凱及張嘉倪為前老闆的「棄劇」造勢，難怪她笑容欠奉，更視前老闆如陌路人，不過Baby亦無視曾得「金像」及「金馬」影后獎的「舊藝人」，穿上凸點、露長腿的粉絲短裙於紅地氈上狂擺甫士兼放電。

至於產後首復出的唐嫣亦是焦點之一，有傳其結婚年多的演員老公羅晉，早前在片場被拍得跟女助手摸頭髮又翹手，雖羅晉為「出軌」緋聞在社交大罵「放屁」，可是粉絲期待夫妻合體闢謠時，卻只見唐嫣單拖行紅地氈，受訪時唐嫣亦未為提及老公，只否認生了雙胞胎：「寶寶是女孩。」

而早前被指美貌現老態的迪麗熱巴就全力一搏，着低胸裙晒湯碗胸外，又模仿安祖蓮娜甫士狂露一腿，更戴上面紗搞gimmick；同場的性感女星有中門大開的戚薇、着透視裝的喬欣，而撞名的陳喬恩則着密實套裝，令艷光大減。主力晒「馳名筷子腿」的楊冪，被合拍《斛珠夫人》的陳偉霆大爆劇秘：「楊冪一直都是男裝，所以她心情起伏很大，拍女裝就很開心。」她亦和應說：「好似拿了男生的劇本，一直在打。」