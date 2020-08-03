《半澤直樹2》掀熱潮！黑崎反手偷桃網民瘋傳

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹》第二季，上月19日首播，取得22%，第二集收視微升錄得22.1%，連續兩周都超過20%，成績甚佳，暫時成為今年最高收視劇集。昨晚播映第3集，輪到片岡愛之助飾演的乸型金融廳檢察官黑崎駿一出場，將劇情推向另一次高潮。

第三集承接上集半澤與部下森山（賀來賢人飾演）拆穿伊佐山泰二（市川猿之助飾演）指使Fox IT公司的鄉田行成社長（戶次重幸飾演）擔任「白武士」做Spiral新股買家，企圖合力蠶食Spiral的陰謀。自此Spiral社長瀨名洋介（尾上松也飾演）對半澤十分信任，並委任東京中央證券擔任顧問，向進行反收購，伊佐山和董事大和田曉（香川照之飾演）獲悉後暴跳如雷，Fox的鄉田行成因購新股失敗，被東京銀行拒借錢挽救Fox。

半澤與森山向瀨名建議逆回購，並草擬反收購Fox計劃。但有一日，金融廳檢察官黑崎駿一突然踩入東京中央證券進行搜查，要檢查所有電腦包括電腦的回收箱及雲端，半澤恐收購Fox計劃書不被發現，聯絡瀨名將雲端的計劃書刪走，瀨名急找Spiral的天才程式員瀨高坂（吉澤亮飾演）幫手化解危機。但仍被黑崎在碎紙機找到計劃書的碎片，危急之際， Fox的鄉田行成社長現身，向黑崎稱Fox已與Spiral達成合作，令黑崎無功而退。原來在森山游說下，Fox與Spiral化解恩怨，攜手合作創辦大型網購平台，並得到外國資金投資，消息令Spiral股價急升，令計劃賤價收購Spiral股票的伊佐山大為扯火。

而全劇最緊湊是黑崎在中央證券搜查情節，足足佔了半集戲，黑崎如上一輯一樣，不時向身邊的人偷桃，今次更來一次穿過對方褲襠反手偷桃，認真誇張，網民紛紛將偷桃鏡頭Cap圖在網上瘋傳。而預告下集半澤會面對新敵人，正是與東京中央銀行有莫大利益的進政黨議員箕部啓治，由老戲骨柄本明飾演。