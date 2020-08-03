預測：本周大市，價位或具下調空間。

白羊：體能轉佳，工作壓力明顯地較易前緩和不少，進度亦較平穩，有利爭取上位良機。

金牛：人緣及桃花運轉佳，與伴侶、家人的溝通情況將較和順，亦有利單身朋友新戀情。

雙子：情緒回穩，家庭運轉佳，與家人多交流、多聚會，將有助增進情誼，加強默契。

巨蟹：感情關係雖持續不穩，但辭令及思考力轉佳，與伴侶多交談、多約會，關係更佳。

獅子：財運轉佳，加上體能回穩，工作進度更佳，亦有利開單、簽約等，宜積極行事。

處女：人氣回升，人緣及桃花運亦佳，多聚會及多約會，有助增進與伴侶、家人情誼。

天秤：精神轉佳，情緒回穩，社交及家庭運較早前平穩，較能享受家庭樂及社交聚會。

天蠍：辭令及思考力回穩，家庭及社交運甚佳，與親友交流、會面，將有助增進情誼。

人馬：事業及財運回穩，議價能力較佳，求職、轉職或謀事等，宜積極行事，勿失良機。

山羊：人氣甚佳，出勤、公幹、海外項目、擴充、調動等，成效與進展將較和順理想。

水瓶：精神轉佳，已婚或同居朋友對感情生活的投入感回升，宜趁機增進身心情感交流。

雙魚：人氣雖持續不穩，但戀愛運回升，現關係將較早前平穩，宜趁機多約會多交流。