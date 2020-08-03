【識㗎！】圈中前女友閨密團　關小豬林峯事

娛樂圈人才濟濟，唔少藝人鏡頭前好似冇乜交集，點知背後原來Friend到要結義，就好似趙薇同劉燁看似冇乜合作，但當年係同班同學，關係Close爆；看似毫無關係嘅李娜同陳坤，私下都係好朋友。不過嚟緊要講嘅呢三位「閨密」，簡直就係前女友閨密團，三人嘅前男友都係圈中一線紅人，仲要橫跨中港台三地！

大陸女星程曉玥尋日就晒出海量新相，當中就見到佢原來同林峯前女友吳千語係BFF（好朋友），幾乎日日都頭貼頭合照，一睇就知要結義金蘭咁款。不過咁都未算，喺佢哋嘅夜蒲相中，更見到台灣天王羅志祥（小豬）前女友周揚青，眾女頭貼頭、胸貼背咁出巡，一身戰鬥格更非常吸睛，簡直就係最強前女友戰隊。

講番程曉玥本身係大陸藝人鄭愷相戀兩年嘅前女友，二人 2015年甜蜜相戀，兩年後鄭愷喺個人社交帳號正式宣布分手。幾個月前，鄭愷同苗苗官宣結婚喜訊，仲晒埋結婚照添！

吳千語同林峯於2012年合拍電影《男人如衣服》而戲假情真，及後林峯以歌曲《BB》送給女方，更公開連講七次「好愛BB」高調認愛，又經常送名牌禮物冧女友！惟2018年，林峯承認分手，及後吳千語亦與「富三代」施伯雄（Brian）拍拖，更擬出年拉埋天窗。

周揚青唔使講，今年4月經佢口爆出小豬淫亂史，咩「多人運動」、有專屬「聊妹」手機、「唔熟唔食」跟旗下藝人愷樂有「不正當關係」等，依家小豬更加全部社交網刪走周揚青，就知二人復合無望啦！