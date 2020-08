前港姐陳凱琳(Grace)喺社交網公布好消息,細仔出咗世喇,改名做Yannick!佢大晒一家四口全家福,透露BB比預期早咗出世,但母子平安,又覺得升呢哥哥嘅Rafa同細佬相處似乎好融洽,佢哋都迫不及待睇到佢哋一齊成長,喺過程中互相支持同彼此相愛!

而第二度做爸爸嘅鄭嘉穎就冧爆抱住囝囝錫錫,留言:「細佬來了,母子平安,非常感恩❤️」

喺疫情下再做父母,Grace就祝福大家要安全同健康:「Wishing everyone safety and good health in this current situation.Blessings, from the Cheng Family」