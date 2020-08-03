日系戶外造型　布料、細節玩盡田園風

除了對典型戶外機能的追求外，norbit by Hiroshi Nozawa今季的作品還多了一份田園風的演繹。（互聯網）

對於做甚麼事情都零舍專注的日本人，即使對於露營、園藝或茶道等圍繞日常生活的輕鬆寫意事情，都能夠引伸出一套相關的美學標準。今回由人氣選物店432HZ引入的日本服飾品牌norbit by Hiroshi Nozawa，品牌主理人野澤廣志就喜愛從田野及旅行等生活事物當中擷取靈感創作，結合機能元素及復古剪裁演繹出別具一格的都市田園風服飾，備受喜歡作戶外造型打扮的愛好者追捧。

norbit by Hiroshi Nozawa今季的服飾設計將傳統狩獵元素融入其中，除了選用輕量尼龍及阻燃全棉等機能物料製作系列各款單品外，實用的大容量收納空間同樣為新作重點設計，多款外套、背心及短褲均設有多個大型口袋，並附設繩索及袋蓋細節加強收納時的穩妥性。服飾及配飾所選用的布料亦特別經過成衣染色（Garment Dyed）及特殊鹽洗（Salt Shrinkage）加工處理，令布料呈現出獨特色澤及洗水質感，讓整個系列的設計風格更貼近大自然氛圍。