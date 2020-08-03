【娛刺撈飯】楊秀惠5年賺1億　係真唔係呀？

藝人楊秀惠早前拍片分享，成立網店經驗，其中提到經營網店5年，營業額過億元，令唔少人又羨慕又妒忌。

坦白講，秀惠今年5月宣布離開，服務咗16年嘅無綫，喺「告別作」《十八年後的終極告白》入面，佢演一個聾啞人士，又練手語又爆喊，睇得出係好努力，但喺娛樂圈想成功，唔係努力就得㗎，仲要好多其他嘢配合。

正如《大時代》入面股神葉天話齋：「一個人要成功，一定要搵到自己嘅世界，只要喺自己嘅世界入面，先可以將潛質天份發揮。」秀惠就搵到屬於佢嘅世界喇，有人葡萄佢都係人之常情，因為互聯網世代，就係盛產大量haters，同一啲吸金力強嘅KOL。

留意番，秀惠做5年營業額過億，報道話全球收入最高嘅頭5名YouTuber，有兩個係小朋友嚟咋，最搵錢嗰個男仔拍玩具開箱片，都年賺2600萬美元，即係超過兩億港元。

先唔講秀惠做嘅係美容產品生意，坊間嘅形容係「女人錢最易賺」；再講吖，「網購成癮」都唔係咩新奇事，仲有呀，唔好話賣嘅係實實在在嘅產品吖，阿嬌淨係打賞網紅小鮮肉咋，係咁易都四萬銀，都未計本地早前有網紅捐錢，一出手就係十萬，同經理人公司打官司，又爆出每月基本薪金25萬。

That's why早幾年已經有調查指出，近四成本地6至12歲兒童想做KOL，因為上一代發明星夢，呢一代就發KOL夢，兩者嘅共通點係，除非撈極唔起，否則搵錢易、多人Like，名利雙收。

與其質疑網紅吸金力，不如擔心一下，如果愈來愈多人好似秀惠咁轉投網絡，鑽研點樣賺一億，咁邊個去拍劇呢？