潮食國際菜　感受別樹一格新派好味

很多餐廳都有劃一的地區或特色的主題，但最近兩間於中環新開的餐廳，標榜無劃一的菜式風格，大廚按自身對食材的認識，將材料和烹飪方法作Mix & Match，打造不拘一格的現代風味菜式，由輕鬆惹味的佐酒菜，到精緻的Fine Dining都有，為客人味蕾帶來新鮮感。

親民佐酒菜

Mamma Always Said的行政總廚Corey Riches曾於澳洲、倫敦等地任職，擅長法國菜、新派澳洲菜和日本菜等，他將多年的心得融合，再創作出有趣的自家菜單，如經過3次烹煮的自家製XO醬炸雞翼、鹹香的大蝦配西班牙香腸及曼徹格芝士、邪惡的香脆薯片拼金門火腿和鄉村風味火腿熱烘三文治，全部都很配啤酒或雞尾酒。最後來一件百香果椰子果凍芝士蛋糕，軟滑清香，個胃超滿足。

高級嘗味

同樣於中環開業的Ando，就以是阿根廷名廚Agustin Ferrando Balbi首間以個人品牌作賣點的餐廳，他曾於布宜諾斯艾利斯、新奧爾良等地工作，其後轉到日本發展，於米芝蓮二星餐廳Zurriola、米芝蓮三星餐廳Nihonryori Ryugin等工作。餐廳主要供應不同的嘗味菜單，特別的菜式有用菠蘿番茄配合調味、日本豆腐和芝士忌廉、蜆肉等造成頭盤TODO DIFERENTE，各款的時令刺身會配上合適的醬汁，如長槍魷魚配米麴醬、赤蝦配用橘皮及烤香的西班牙紅蝦頭製成的海老油、比目魚以大蒜蓉和青辣椒作搭等，打破了傳統刺身配芥末豉油的食法。炭烤熊本A5和牛，掃上牛肉汁和柑橘醬油，配釀冬菇和用牛骨、烤辣椒煮成的醬汁，層次豐富。