《對對糊》中邊位係大官？邊個叫二索？

青春劇《對對糊》由當年多位年輕演員主演，最為人津津樂道當然是哥哥張國榮，劇中人各有不同花名，哪麼邊位係大官？邊個叫二索？（互聯網）

「你愛我令我心思思，心思思懷疑大件事，你配我又似高咗啲，囉囉攣令我又怕又想試……」

想當年，麗的電視拍咗唔少青春劇，單係1981年就接連推出《青春三重奏》、《IQ成熟時》、《甜甜廿四味》，以及喺當年8月3日首播嘅《對對糊》。後者的英名劇名叫《Four Couples》，講述沙田一棟三層村屋內，有兩組房客租住，4個男仔合租二樓，4個女仔則租住三樓，起初出現一些摩擦，互相整蠱，但鬥鬥吓嘴就漸生情愫，最終發展出4段戀情，食出「對對糊」！

劇中4對Couples分別係林國雄配陳秀雯、張國榮配倪詩蓓、蔣金配文雪兒、車保羅配周美玲，各有不同花名，你還記得邊位係大官？邊個叫二索嗎？

答案係張國榮（大官）同倪詩蓓（二索），亦係劇中最為人津津樂道嘅一對。當年嘅倪詩蓓剛剛出道，其玉女形象迷倒唔少男生，响現實生活中，更曾經與張國榮拍拖！至於其他演員嘅花名分別係風筒（林國雄飾）、嫦娥（陳秀雯飾）、 水泡（蔣金飾）、咖喱雞（文雪兒飾）、一公升（車保羅飾）同喊包（周美玲）。