BB出世！江伊晴做「媽媽」大嗌好緊張

藝人江伊晴（Elanne）2年前創業成老闆後，趁中秋佳節推出首個自家品牌月餅，首次推出食品的她可謂緊張大師上身，由月餅設計模型、溝通到生產過程事事親力親為，籌備超過4個月。

她表示比之前出個人專輯更緊張，現在能如期推出感覺如自己BB出世一樣，問為選擇推出月餅為第一個自家品牌產品，嘴饞的Elanne表示：「我本身超級愛吃流心奶皇月餅，鹹蛋黃香味與柔滑的奶黃流心結合，現在想起都想食！」

除了Elanne更親自擔任模特兒為月餅拍攝宣傳照，並重金禮聘愛貓糯米糍（米米）為男主角。她指：「流心月餅比傳統月餅更難拍攝，因為月餅切開後流心效果可能維持不到兩分鐘，同時要讓米米乖乖合作，可以話難上加難。幸好米米當日非常合作，而且表演得相當享受。能夠同糯米糍一齊影宣傳相真是一個非常難忘的回憶呢！」

月餅的海報設計竟然出自糯米糍手筆。Elanne解釋：「當時我抱着米米，工作人員就負責切月餅，可能真的太香了，為食的米米聞到香味就伸手想摸月餅，攝影師非常快手地影下當時的畫面，因而成功造了這張poster！」這次月餅的部分收益將會捐贈予流浪貓狗。