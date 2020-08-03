靈感煮意︰【一鍋搞掂】椰奶雞腿　疫情下安慰大家的超簡易菜

2020年08月03日 16:15
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    【一鍋搞掂】椰奶雞腿　疫情下安慰大家的超簡易菜（作者提供）
    寫這張食譜時，心裏想着疫情下仍要上班的各位，相信大家都會盡量避免在午飯時出街，如果能有一道飽肚、滿足、暖胃的菜，或許可以帶來少許安慰。於是我在設計的時候，除了在質地和味道上調得濃稠一點，也在做法上盡量省減步驟，連碗碟也要減少，這樣便可以讓本來不多做飯、但因為疫情而多了入廚房的的小夫妻可以更容易掌握。所以在最後，我便得了「一鑊過」的決定，希望大家會喜歡這個食譜，午餐時用來伴飯吃，吃了之後會開懷快樂！
    材料（2~3人）
    小雞腿　8隻（雞上髀肉更好，但拍攝當天買不到，於是換了小雞腿）
    蒜頭粉　3/4茶匙
    洋葱粉　3/4茶匙
    煙紅椒粉　3/4茶匙
    乾百里香　3/4茶匙
    海鹽　1/4~1/2茶匙
    黑胡椒　1/4~1/2茶匙
    洋葱　1/4個
    蒜粒　1瓣
    青辣椒　1~2隻
    低鈉雞湯　100克
    粟粉　1茶匙
    椰子奶　80克（如用椰漿，100克）
    帕馬森芝士　15克
    車厘茄　150克（分一半）
    沙律菠菜　100克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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