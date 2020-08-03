靈感煮意︰【一鍋搞掂】椰奶雞腿　疫情下安慰大家的超簡易菜

寫這張食譜時，心裏想着疫情下仍要上班的各位，相信大家都會盡量避免在午飯時出街，如果能有一道飽肚、滿足、暖胃的菜，或許可以帶來少許安慰。於是我在設計的時候，除了在質地和味道上調得濃稠一點，也在做法上盡量省減步驟，連碗碟也要減少，這樣便可以讓本來不多做飯、但因為疫情而多了入廚房的的小夫妻可以更容易掌握。所以在最後，我便得了「一鑊過」的決定，希望大家會喜歡這個食譜，午餐時用來伴飯吃，吃了之後會開懷快樂！

材料（2~3人）

小雞腿 8隻（雞上髀肉更好，但拍攝當天買不到，於是換了小雞腿）

蒜頭粉 3/4茶匙

洋葱粉 3/4茶匙

煙紅椒粉 3/4茶匙

乾百里香 3/4茶匙

海鹽 1/4~1/2茶匙

黑胡椒 1/4~1/2茶匙

洋葱 1/4個

蒜粒 1瓣

青辣椒 1~2隻

低鈉雞湯 100克

粟粉 1茶匙

椰子奶 80克（如用椰漿，100克）

帕馬森芝士 15克

車厘茄 150克（分一半）

沙律菠菜 100克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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