《迷網》劇透：俊傑同美婷求婚原來另有內情

第十六集(08/03)

網罪科調查June（李綺雯飾）墮樓一案，發現她經常在交友程式，與一名自稱現役軍人的網友對話，感可疑。司徒忠（楊明飾）與隊員練球，與美婷（陳曉華飾）表現合拍。富全到來與眾人打成一片，誰知突然因眼矇意外受傷……俊傑（朱敏瀚飾）獲天銳聘為首席科技總監，跟美婷慶祝，並以創立網絡王國為目標。世軒（容天佑飾）向文龍（何啟南飾）辭職，卻被要求留下繼續騙張慧（高海寧飾）。世軒以假身份謊稱拯救牧場馬匹，向張慧商借一百萬，張慧猶疑。網罪科發現騙徒曾以私人電郵聯絡June，沿着線索追查……

第十七集(08/04)

世軒到司徒家作客，司徒忠趁機探問其公司背景，世軒緊張藉故離開。世軒驚悉文龍（何啟南飾）打算繼續騙張慧，遂以假份向張慧和盤托出一切。張慧恍然大悟，遂到警署報案。世軒計劃離港，卻在碼頭被文龍等人綁走……網上情緣騙局告一段落，司徒忠對張慧墮入騙案感自責；子浩回港，Brenda（鄧伊婷飾）勸張慧不要跟他坦白網上情緣一事。俊傑的工作獲天鋭提名參加亞洲科技精英大獎，向美婷報喜。富全為金錢苦惱，想買基金投資，向司徒忠傾訴。

第十八集(08/05)

嘉碧（陳嘉慧飾）在聯會旅行與街坊打成一片，又照顧周到，雪芳藉機撮合司徒忠與嘉碧。司徒湛取得大戲門票，嘉碧自薦為聯會開設社交群組，處理票務。美婷與俊傑出席亞洲科技精英大獎頒獎禮，聽得有人在背後說天銳買獎，告知俊傑，懷疑天銳別有用心。子浩與Mary合伙的投資公司開張，二人形影不離，更被張慧親眼看見舉止親暱。子浩同時亦得知張慧曾查問調動巨款之事，二人各執一辭，不歡而散。子浩在公司買醉，Mary見狀，遂致電張慧……

第十九集(08/06)

俊傑欲提取父母基金當中二千萬入股公司，其叔叔謂只能批出一千五百萬，但如俊傑結婚，則可獲批五百萬作婚禮之用。牛太（尹詩沛飾）發現牛生近日行徑古怪，與雪芳（馬海倫飾）跟蹤他，發現牛生（秦啟維飾）與碧見面。張慧寄情工作，卻在志豪婚禮當天失聯。司徒忠與Brenda到張慧家，赫見她昏倒床上。張慧送院後蘇醒，司徒忠陪伴在側，鼓勵張慧勇於面對。另邊廂，志豪等人幫俊傑製造求婚驚喜，美婷答應婚事。然而，美婷及後得悉俊傑求婚暗藏目的，憤怒不已。

第二十集(08/07)

張慧打算原諒子浩（黃祥興飾），怎料子浩提出離婚，張慧不解，痛心不已。俊傑否認求婚與入股公司之事相關，但美婷仍耿耿於懷，俊傑為表誠意，突然作出勇敢舉動，終獲美婷原諒。俊傑正式入股公司，天銳陪他結識富豪。司徒忠陪伴張慧與子浩見面，子浩當面提交離婚申請，更承認為Mary（莊思敏飾）放棄與張慧的感情，張慧絕望。原來子浩跟張慧離婚是迫不得已，恨下心腸另有內情。張慧向老闆歐太請辭，得歐太挽留，並調配她離港工作。