King不適缺席！C AllStar出騷前做深喉檢測以防萬一

組合C AllStar本來「四人合體」偕神秘嘉賓鄭欣宜（Joyce）及馮允謙（Jay）舉行網上音樂會一齊為慈善唱好歌，可惜成員吳崇銘（King）因為身體抱恙而缺席，今次Live Show更破天荒在無Rundown下，大玩即場互動「你點咩、就唱乜」，無論飲歌定cover，即點即唱，對專業的三個單位歌手絕對零難度。

C AllStar為今次音樂會重新合體開直播音樂會，成員梁釗峰（釗峰）︰「大家呢段時間都足不出戶，相信大家都好需要音樂嘅支持。」陳健安（On仔）︰「我哋初出道喺街頭Busking嘅時候亦有類似經驗，雖然感覺似係自己玩自己，但富挑戰性。試過最難忘係點唱《帝女花》同《Poker Face》，當下我哋唔識唱，但我哋邀點唱者下星期再嚟，我哋返去練完再唱畀大家聽。」三子又表示雖因為疫情而收入減少，但見到市民開始改變消費模式，他們亦有新計劃。On仔透露︰「依家啲人多咗喺網上消費，我哋都可以搞啲網上嘅活動，例如網上音樂會，然後要畀錢至可以睇，希望可以幫補一吓收入，相信大家一齊努力，就可以撐過今次疫症。」

剛加盟寰亞新唱片公司的Joyce跟三子合唱《黑彩虹》及聯同Jay一同合唱《80後時代曲》，令Joyce回憶起入行已經10年，今次是第一次正式跟C AllStar合唱。Joyce︰「我對佢哋最記憶猶新嘅回憶，係入行嘅時候我成日都好容易喊，當時釗峰同我講叫我唔好咁易喊，你把聲本身好好聽，一喊就會影響你嘅表現！」Joyce因他的一句說話，激發起了她學會如何在表演時控制情緒。在抗疫期間，Joyce除了一直在籌備她的新歌之外，亦不斷努力更新自己的社交網頻道，Joyce︰「好開心有觀眾支持我拍嘅片，今次疫情雖然收入減少，但對我嚟講最大得着係原來我可以拍到唔同類型嘅片，亦都得到唔少人支持，而拍片係唔會受到任何掣肘，唔使被別人塑造自己嘅形象，可以喺自己嘅平台『做自己』。」Jay因不太懂看中文，所以是次要合唱中文歌曲都下了一番苦功︰「都用咗一段時間去準備，歌詞中有啲字讀音太似，但又唔係同一個意思，所以對我嚟講都有少少難度。」

King擔心

至於缺席的King就拍片支持好兄弟，他說：「因為我有啲唔舒服，但我好想參加，喺呢個嚴峻嘅時期病咗要注意啲，所以決定留守家中，我哋喺Live Show之前都接受過身體檢測（指深喉唾液試），大家都喺陰性，應冇乜太大問題，希望我快啲可以康復，咁三位兄弟加油啦，希望大家飲多啲水可以排毒同防中暑。」