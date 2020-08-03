《殺手》劇透：閻武同喬星決鬥

第二十六集(08/03)

Dino（何遠東飾）阻止查理（鄭子誠飾）暫代蘇菲亞（羅蘭飾）之位，指目前應先解決殺手獵人。閻武（黎耀祥飾）認定紹秉（林景程飾）之事與紹強（楊證樺飾）有關，素之（麥明詩飾）勸他不要私下處理。玉鳳（吳業坤飾）為調查殺手之事跟蹤向茜（李佳芯飾），更偷偷接走了朗希（陸卓謙飾），喬星（陳豪飾）打算對付玉鳳。Dino聲稱已解決殺手獵人，指查理沒有資格接任Overbeck主理人。查理在店鋪提取蘇菲亞的陀錶，竟有所發現……

第二十七集(08/04)

閻武改變飲食習慣，更在天台操練，引起淑嫻懷疑。易蘭（龔嘉欣飾）執行任務後，無清道夫前來清理，Dino指Overbeck要改革，以後接訂單要由中央統籌。素之向閻武道歉，指將與啟揚（謝東閔飾）簽字結婚。Dino捉走嘉欣，要脅查理交出蘇菲亞的陀錶。喬星根據線索，前往營救嘉欣……

第二十八集(08/05)

查理因激怒Dino，被槍手狙擊。Dino得知查理欲收購廢車場，設下埋伏要毀滅證據。閻武意外發現紹秉留下的字條。美芳（韓馬利飾）打算送朗希去英國讀書，向茜不願骨肉分離，喬星找向茜傾談。閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。記者追訪啟揚時不慎弄傷素之……

第二十九集(08/06)

殺手獵人正在尋找下一個目標，剛遇上易蘭。Dino勒索殺手獵人，否則會揭穿其身份。閻武猜出紹秉留下字條的用意，終有所發現。喬星從殺手獵人的物品中，赫然發現雅雯的遺物，盛怒之下找殺手獵人報仇。閻武得知素之失蹤，擔心其安危，出手阻止喬星報仇。殺手獵人威脅喬星，已捉走了向茜……

第三十集(大結局)(08/07)

素之出事，閻武在醫院憂心不已。喬星心情暴躁，玉鳳又到咖啡店質問他，指有證據證明喬星是殺手。查理為喬星安排離港途徑，提議只有一個方法才可了斷。閻武不理淑嫻的阻止，堅持要找喬星決鬥。兩大殺手之王閻武與喬星，終於來到對決的時刻……