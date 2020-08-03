鄭丹瑞爆做藝訓班導師冇錢　樂易玲即澄清

藝人鄭丹瑞（阿旦）與邵氏高層樂易玲出席「SHOW 8 X網絡劇《一念》與微視頻《一刻》演員面試」記者會，阿旦是網上演技訓練平台SHOW 8的首席演技執行官，他透露第一期畢業學生近100人，其中有廿多學生參與是次面試：「之前一直同佢哋網上授課，第一次見真人，感覺好得意。（會唔再開第二期？）今次反應好好，9月會再開，都係網上授課形式。」

至於樂易玲今次親自揀蟀，或會與有潛質的學生簽約無綫或邵氏：「我見咗幾個，個個都好有自信，同藝訓班學生唔同，好多人都好驚我，可能我個樣惡。我哋有製作，需要好多人，但佢哋唔好諗住一嚟就係主角，需要時間去磨練。（會唔會用呢個取代藝員訓練班？）唔會，無綫嘅藝訓班歷史悠久，而呢個只係網上授課，同藝訓班唔同。」

問到阿旦會否再做藝訓班導師？他坦言：「好辛苦，而且冇錢。」樂易玲即更正：「唔係冇錢，係唔多。佢之前話教咗4年夠喇，唔教。」阿旦笑言：「每年好多學生去我屋企拜年，封利是封到手軟，人工都唔夠派。」當建議樂易玲加人工給阿旦時，她即說：「佢好貴㗎！」另外，樂易玲透露雖然疫情肆虐，但今年仍有意舉辦香港先生選舉：「有諗過，但要睇情況，會同公司商量，依家咁多後生仔冇嘢做，不如招攬佢哋，可能危先係我哋嘅機。」