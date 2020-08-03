本日日本：網紅貓相展 好治愈啊！
2020年08月03日 18:15
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於8月21日起舉行的貓貓休閒相展 夏 2020將展出多隻「貓界KOL」的可愛照片。（互聯網）
日本人愛貓，近年經常舉行分享貓咪生活照的相關展覽。其中之一的貓貓休閒相展（ねこ休み展）自2015年起在日本各地舉行，至今已經有75萬人次參與。而8月21日至9月13日期間，在東京都淺草橋TODAYS GALLERY STUDIO將舉行ねこ休み展 夏 2020，絕對值得貓奴留意。展覽主要集結貓界KOL相片展出，不要睇小這班「明星貓」，牠們在社交平台的Follower總數超過300萬，其中焦點有首次參加貓貓休閒相展的白貓Blanc，擁有一身雪白貓毛，再加上充滿純真的表情，看見牠擺出可愛的甫士，心情立即被治愈了。除此之外更有一班明星貓的精品發售，包括文件夾、貼紙、Tote Bag等等超過2,000種物品，很想買晒返屋企啊！
貓貓休閒相展 夏 2020（ねこ休み展 夏 2020）
日期：8月21日至9月13日
地址：東京都台東區淺草橋 5-27-6 5F TODAYS GALLERY STUDIO
入場費：600日圓（3歲以下免費）