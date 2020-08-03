【出道10周年】焦慮2個月！周湯豪搞喊歌迷

台灣歌手周湯豪（Nick）出道十周年，帶來即將加盟環球唱片好消息，與此同時，他更宣布成立官方後援會，兼於明日（4日）推出周年紀念歌《Thanks for the Love》，跟歌迷慶祝十周年。

講到出道十周年感受，他竟然大呻好大壓力︰「這個日子對我而言，原本一直想做些甚麼來謝謝歌迷，但又受到疫情影響，整整煩躁、焦慮了一、兩個月！」卻於一晚失眠、同朋友聊天途中之際，突然靈感湧現，決定以一首歌曲來感謝歌迷：「早上5點開始寫歌，7點半已經寫好錄完。」

為了製作周年紀念歌MV，他於社交平台向歌迷徵求影片，意想不到一個星期就收到上千條影片，令他相當感動，準備驚喜予歌迷，讓歌迷當場灑淚：「有一段影片，是我多年的粉絲錄製的，看到他那麼用心的製作影片，我真的很感動，沒想到影片後面附上了他的手機號碼，剪接時看完，立刻決定打電話給他。」歌迷接到偶像電話又驚又喜，但也理解偶像想做就做的個性，雙方瘋狂互相道謝，最後Nick指︰「疫情讓我更懂得要適時表達愛、表達感謝，共同創作也是表達感謝的方式，我從來沒有忘記，出道那場3千人的演唱會，沒有這些歌迷，我不可能走過十年。」