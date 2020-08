歌手王灝兒(JW)日前在社交網宣傳新歌《小半生》的同時,公布和舊唱片公司約滿,結束五年合作關係,據知她明天(4日)舉行記者會宣布加盟無綫的星夢唱片公司,成為吳若希、菊梓喬及胡鴻鈞等的師妹。

她今日再在社交網甫床照,留言:「Believe you can and you're halfway there(相信你能做到你就已成功一半)。」她受訪時表示:「呢個係人生新嘅一頁,都好希望可以試吓多方面發展。」