操出肌肉先可以做茶記？楊天宇身兼3職忙爆

ViuTV節目《辣伙頭．開火》第二季上周開播，跳出錄影廠以真人Show形式進行，上一輯的郭奕芯、沈殷怡、余逸思、陳欣妍 （Shirley）及陳海寧繼續有得留低，同時更加入三位新成員，楊天宇（Angus）、黃奕晨及譚凱倫（Helen），八位藝人分開紅、藍兩組，除了考驗成員煮餸才藝，還要測試他們如何經營一間餐廳，以成功獲利為勝出，節目播出後，立即成為網上討論區熱話，而上星期的社交平台Live中，郭奕芯更講到喊！

今晚將播出茶餐廳一集，藍組成員Angus表示因為是第一次擔任隊長，所以有不少壓力，講到他的崗位是負責將「叉燒洋葱芝士菠蘿包」分拆再合成︰「意思係我𠝹開個菠蘿包，Shirley同豬妹（郭奕芯）就負責整菠蘿包入面嘅餡，最後為咗加快速度，佢哋淨係煮菠蘿包嘅餡，我就將啲餡砌埋合併落菠蘿包，跟住出餐。」不過原本負責廚房的Angus最後更要兼任水吧及樓面，身兼三職，只因生意太好︰「其實茶餐廳嗰日一開始已經排晒長龍，忙到爆，Helen其實一路好忙係咁落單，我見佢一路落單，但係仲有好多嘢未送出去，所以我就分身做咗三個人嘅嘢，就係砌菠蘿包、茶水同樓面。其實當時係冇為意過做緊咁多嘢，我當時嘅想法係做到就做，所以嗰個幾個鐘我就keep住沖奶茶、捧餐同埋砌菠蘿包，咁就完成咗個比賽。」

另外，為了應付工作量勁大的餐廳工作，Angus近月來更密密加操︰「拍呢個節目除咗要『腦力』去諗點樣經營餐廳，體力都好重要，雖然平時有操開，但為咗可以應付廚房同樓面嘅工作，呢幾個月都特別加緊操練。」