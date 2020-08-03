Virgil Abloh跨界　為G-Class改頭換面？　

現階段官方只發布了一張Mercedes-Benz首席設計師Gorden Wagener與Virgil Abloh相片，9月8日就會正式發布詳情。（互聯網）

相信就算大家對汽車的認識唔係好深，但應該總有聽過或者見過Mercedes-Benz G-Class呢個車款，因為好多Hip Hop Rapper、當紅明星以至日本潮流教父藤原浩都係揸呢款車，G-Class極有可能是汽車媒體版面以外曝光最多的車款。

合作打造聯名企劃

嚟緊應該會更加被潮流界洗板式狂煲，因為日前Mercedes-Benz宣布品牌首席設計師Gorden Wagener將會與時裝設計師Virgil Abloh合作打造聯名企劃「Project Gelandewagen」，慶祝1979年面世的G-Class四十周年之喜。

改動概念成謎

雖然現階段無任何相關圖片發布，但根據Virgil Abloh一直以來堅信3% Rule設計理念推測（即係不會改動任何經典設計超過3%），就算真係有聯名車款推出，改動應該都只限於眼見的外觀方面（我講拉花貼紙，唔係改包圍啊），如果你係玩開AMG或者BRABUS版本追求熱血外觀及終極性能嘅Die-Hard Fans，呢啲咁「Hype」嘅G-Class你唔會有興趣架喇，留番畀啲後生仔買嚟襯Off-White自拍呃Like啦！