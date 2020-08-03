宅在家唔怕肥！何雁詩誓操出8舊肌　謝芷倫做啲咩？

因受到新冠肺炎疫情影響，所有健身室都要關閉，出外跑步都要戴口罩，藝人喺呢段時間究竟如何Keep Fit，力保美好身段？！

何雁詩：「我自己喺網上搵到一個兩星期嘅挑戰，可以減肥兼有八舊腹肌，我依家去到第8日，希望去到14日時有效果，我日日都跟住做，仲特登買咗部跑步機，依家開始有啲現肌。」佢話未婚夫鄭俊弘（Fred）之前就戴口罩跑步，但覺得好辛苦，依家有跑步機就可以日日在家中跑步同跳繩。佢又話早前hea在家中確實肥咗，當見到Fred好勤力又跑又跳，佢都的起心肝做運動：「依家每日都做50分鐘左右，日日嘅exercise都唔同，係有個programme，我都有叫埋啲朋友一齊做，我覺得幾有效，我遲啲會同大家分享我嘅成果。」

謝芷倫：「疫情期間，已經冇喺出面跑步或去行山，喺屋企我就會開張瑜伽墊出嚟，做吓Fitness或高強度訓練，好以跳繩、跑步機，同埋依家屋企逗留時間長咗，坐嘅時間又長咗，所以成日提自己要多啲企，或喺屋企行來行去，當屋企係散步地方！而最近我主持《姊妹淘》，都有教跳舞，我都有屋企跳舞Keep Fit！」

高海寧：「呢段時間我承認做運動係少咗好多，不過飲食方面就清淡啲，盡量瞓覺前做多啲拉筋運動，因為日日開工好辛苦，膊頭同腳都硬晒，所以就拉吓筋，同埋對腳浸熱水，其他方面運動係懶啲，等遲啲得閒啲會做番。」

黃榕：「疫情下要戴口罩，但我都照樣會Keep住做運動，（之前）我會帶埋狗狗到屋企樓下公園跑步，做吓啲簡單運動，同埋會戴齊口罩、消毒酒精，帶埋濕紙巾幫狗狗清潔手腳，而我做嘅運動係Seated Row（坐姿划船），用膠橡帶做，呢條帶係我參加健美比賽時買，好方便，喺屋企或出街都可做嘅動作。」

許家傑：「我依家多數喺屋企做運動，其實除咗器械運動之外，好多運動都可以喺屋企做，好似掌上壓、提腿、Sit Up等，呢啲都唔使用器械，只要你有恒心做就好！同埋飲食方面，都可以做一個調節，因為多數留喺屋企，都會自己煮，可以食啲烚、蒸嘅嘢，咁咪又再健康啲。」