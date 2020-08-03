食正條水！湯鎮業25歲孖仔擲6位數　疫市開舖一腳踢

因受疫情影響，加上晚上六點後餐廳禁止堂食，在家煮飯的次數大大提升，最受惠的當然是凍肉店的生意，藝人湯鎮業的雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）與弟弟湯君耀（Chris）雖然只有25歲，但已懂得把握時機食正條水，6月中於旺角開凍肉店，開業短短一個月已有不俗成績！

日前兩兄弟齊齊看舖，見他們在店舖內十分忙碌，Bruce拿着寫了分類的字牌貼在大雪櫃上，之後再執拾店舖的垃圾去掉。然後又見兩兄弟齊齊搬着幾箱貨品入店內，之後再拆箱放入雪櫃，而有客人幫襯時Bruce又熱情招待，推介店內各種食品，而Chris坐在收銀位置，負責收錢，兩兄弟分工合作。由於疫情關係，兩人都十分着重衞生，見他們不時用消毒用品清潔購物籃及雪櫃門，全面消毒。

為了吸引更多顧客，Bruce不惜在烈日當空下到街口派傳單，而Chris就抽到好籤，負責看店，在舖頭歎冷氣，不須曬太陽。 見Bruce派了一會兒已汗流滿面，口罩也濕透，幸好街坊見到有靚仔落力派傳單時十分受落，還自動去攞，短短十數分鐘已將手上一大疊傳單派完。見傳單上只獨孤一味推介水餃，原來這水餃是他們媽咪親手做，是店內招牌貨，每日限量所以分外搶手。

記者致電Bruce問到投資幾多錢開舖頭，他說：「都六位數字，籌備咗兩、三個月，疫情對呢行反而係好咗，其實都失咗預算，一路做先知好多啲要加，冷氣、雪櫃同埋其他好多數，加埋比預期多咗十幾萬。（爹哋有冇幫手出錢？）佢負責我哋嘅雪櫃，都唔少錢，佢都好支持我哋創業。」店舖除了兩兄弟外，姨媽亦是股東之一，問到有沒有叫堂姐湯洛雯一齊投資？他說：「冇，佢都好忙，但我哋都不時有見面，佢都有幫手宣傳。（佢有冇帶馬國明過嚟？）未，我覺得佢哋好襯，馬國明好成熟又穩重，形象又好好，都戥佢哋開心。」