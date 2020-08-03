連佳麗逼人食口水尾　胡鴻鈞擔心身體出問題

候選港姐賴琦媛出席完直播活動後，被問到由「寸嘴的Ivy」變成「進擊的Ivy」之感受，她笑言：「因為之前畀人問得多，想嘗試吓問，佢係香港先生都係選美出身嘛。」談到她跟丁子朗表白，Ivy：「佢係一個有趣嘅男仔，咁做直播，我都想教吓佢，點樣可以贏得女仔嘅心；（佢係咪妳喜歡類型？）佢年紀有啲細，但係好男仔嚟。」對於被指似蔡思貝，她直言曾經有朋友這樣說，至於最似邊度？她謂：「對眼似，但我未見過佢真人。」

連佳麗與胡鴻鈞一起吃飯時，用了自己的筷子夾餸畀胡鴻鈞吃，變相「逼」對方吃了自己的口水尾，對此，她謂：「我之後都發現唔小心用錯咗，等大家見到我大頭蝦的一面。」談到拎埋結他做直播，她謂：「係呀，我知道會同胡鴻鈞一齊做直播，特登今朝去練佢首新歌，希望佢喜歡。」

麥詩晴在直播期間，經常被指「大隻」、「健碩」，她接受訪問時直言不介意，最緊要對自己有信心，同埋覺得皮膚黝黑亦算是很有陽光味道，都是好事。

丁子朗被問到面對Ivy主動表白，會否過電？他謂：「認識未夠深，佢幾特別嘅，但我唔係佢杯茶，佢呢類型嘅女士，會令到我哋呢啲男士好有動力去上進，（佢話教你追女仔喎！）好厲害，其實我大過佢，可能我經驗比較淺啦，識人比較少。」

胡鴻鈞對於食了連佳麗的口水尾，笑言：「咁要祝我身體健康！下次再同你哋報平安！」對於賴琦媛被指似蔡思貝，身為思貝緋聞男友的胡鴻鈞當然不認同，並謂：「我望住Ivy，諗唔起蔡思貝喎，各有各美感啦。」