同馬德鐘拍戲任咀　藍帶老婆蔣怡舉阿仔練拋鑊

蔣怡與珠寶設計師老公翁狄森（Dickson）拍拖13年、結婚7年，今年是二人拍拖日20周年紀念，心思細密的老公，計劃下月搞派對，剛巧他旗下珠寶品牌亦成立了20周年，具雙重意義。

對於老公搞派對氹她，CoCo笑言：「其實我唔知，之前冇同我講，佢同我經理人攞期先知。我都係乜都唔知，淨係理自己化妝髮型同婚紗。（有個愛你20年嘅老公好難得？）我都好值得愛㗎！對佢咁好，佢聽到一定好開心，佢成日唔忿氣，因為周圍啲人都話佢好Lucky（有個藍帶老婆），私底下成日講點解唔話我都好Lucky呢？」

今年簽了邵氏的CoCo，將有份參演邵氏網劇《飛虎之壯志英雄》，劇中飾演馬德鐘太太，問老公會否禁她拍親熱戲？CoCo笑言：「屋企冇呢啲規定，床戲咀戲都冇所謂，但一定要靚囉！（唔畀仔女睇？）唔畀，佢哋睇唔到，屋企唔畀睇電視。」自言接戲都非常自律，必先遷就子女時間表。

談及做別人妻子的角色，她覺得跟現實相似：「日日煮三餸一湯等老公返屋企，所以唔使點準備，心態同我平時一樣。（第一次拍劇緊張？）之前喺台灣拍過好多劇集，香港拍過電影，拍劇就係第一次。」

CoCo作為藍帶大廚，近日學煮中菜，大讚好玩：「想像唔到所有嘢都好豪邁，一鑊水一鑊油倒落去，跟住洗鑊，用膝頭控制爐火，好型、大俠Feel。」

笑言拋鑊冇難度，因在家將20公斤重的細仔往上拋，臂力訓練有素。她讚細仔好得人鍾意，不介意將來拍廣告，直言對大女管教較嚴，不擔心偏心，會盡量做到公平。